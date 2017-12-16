（八打灵再也16日讯）友情的小船真的翻了！近年来与本地DJ林德荣合作无间，连续合作拍摄了几部叫好叫座贺岁电影的小华导演，此次撇开了林德荣，弃用原有班底大胆改用歌手演员担纲大旗，以新颖题材自编自导兼当监製全新电影《兄弟》。向来敢怒敢言的小华导演，对於同时段竞爭作品《波士糖仔》，不讳言表示：「电影上映4天只有27万的票房，的確是不好成绩！」

尔后，他更扬言不会看该部电影，此话一出，虽无言明两人失和，却透露出兄弟情不再的意味。

小华导演15日下午率领眾演员出席记者会，这次电影「捨」拍档林德荣而转用新人，小华导演对此解释：「之前拍的电影皆走温馨亲情的核心路线，有点『腻』的感觉，所以这次大胆做出这个冒险的决定，选用全新题材及与新演员合作，看看能不能擦出新火花。」他也坦言，由于是新人演员的关係，起初难免也会有些担心，但当他完成了后制工作之后，证明了早前他所做的决定是对的，並强调「歌手也是可以演戏的。」

谈及票房的期许时，小华导演指出，「一直以来我拍电影都不会设下票房目標，这並不是不关心，而是票房的事情不在我能控制的范围，需要天时地利人和，所以我只有尽自己最大的努力做好电影，不会去想票房让自己压力，也希望大家能够给予我机会让自己进步，因我真的很喜欢拍电影。」

当被询及是否有想过超越同时段竞爭、林德荣全新的电影《波士糖仔》时，他先是尷尬一笑，隨后才娓娓道出，「本地电影一直以来都不是深受广大观眾欢迎和喜爱，对于一名电影人来说，电影上映4天只有27万的票房，的確是一个不好成绩，至于我能不能超越，这就得交给观眾来决定，可能到时我的票房17万咧？」那会否看「竞爭对手」的电影呢？他则说，「我本身是没有看过这部电影，我也不会看，因为我只想看自己的电影。」

郭文翰破相流血

对于首次在电影中挑大樑担任男主角的林健辉直呼没压力是假的，一反过往搞笑形象的他，在片中饰演一名稳重兼严肃的「大哥」角色。他笑言，「尤其是我的眼睛那么小，稳重的感觉实在很难演出来，因此在揣摩这个角色时，我在家里做了蛮多功课。」

大马创作新晋男歌手郭文翰首次登大银幕，第一天拍戏便不慎「破相流血」。「犹记得第一天拍打斗戏分时，我直接撞倒在地上，脸与沙石擦过，当时第一反应不是担心自己破相，而是担心会拖延整个剧组的拍摄进度，所幸最后伤势无大碍。」邱文博则表示，有鉴于电影整个故事情节在一天內发生，因此演员们的情绪要抓到和拿捏得很精准，並直认拍摄时情绪一直处于紧绷的状態，扬言拍到心力交瘁！

小华导演与林德荣曾经合作无间。

身为戏中唯一的女主角苏湘厅，在电影中饰演5兄弟中的其中一员，个性比较男孩子。对此，她也自爆，当拿到剧本看到角色后，为了让自己更加贴近角色，在短短5分钟之內便毅然决定將留了长达10年的及腰长髮剪掉，更不惜违背「与妈妈一起留长髮到老」的约定。

小华导演披露，《兄弟》是马中合拍片，全片耗资约100万令吉，该片也预计在中国透过网络电影的方式上映。对于未来计划，他指出，「目前正在筹备拍摄以华人先贤离乡背井从中国南下马来西亚谋生如此写实题材的电影，届时將採用马中两地演员，而我也將会飞往中国並在该处待上一段日子，但是绝不会成为『共產党』。」