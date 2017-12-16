（梳邦再也16日讯）国际明星厨师甄文达为八度空间全新美食节目《欢乐满堂》再次「掌厨」，与多位本地艺人一起在厨房合力煮出多道新年意头菜。《甄文达马来西亚味之旅》在《金视奖2017》摘下「最佳综艺娱乐节目」及「传媒推荐大奖之杰出电视节目」两个大奖，终亲手接过奖座的甄文达谓「光荣程度犹如拿奥斯卡！」，並表示希望明年能再拍类似的美食旅游节目，更深入发掘大马的美食文化。

《甄文达马来西亚味之旅》在《金视奖2017》夺下两个大奖，甄文达当时在韩国拍节目，无法亲自出席颁奖典礼，现趁著《欢乐满堂》推介礼来马，终可发表得奖感受：「在那么多好节目竞爭之下，仍然可以拿到两个大奖，真的很不容易，我真的很惊讶！」他透露节目拍摄时间长达约60天，工作人员几乎不眠不休完成工作，所以很感激大家的付出：「辛苦付出，现在终于看到成果！」

盼更深入发掘大马美食

询及会否开拍新一辑《甄文达马来西亚味之旅》，直言大马是他「第二家园」的甄文达，超热爱大马的独特的种族文化特色，故心中一直想再深入「挖掘」更多富有本地色彩的美食和文化：「希望明年或后年可以成事吧！」

这次甄文达在《欢乐满堂》中，除了会亲自下厨之外，也会在每一集设计不同的主题，现场教导嘉宾们如何烹调，参与的明星嘉宾包括李诗斌、小玉、盛天俊、云镁鑫、罗亿诗及叶俊岑等。询及明星嘉宾有没闹出乌龙事，甄文达笑言：「切到手及食材全部掉地上这些都是琐碎事，我们没有经过綵排就马上上场，摄影机都捕捉到最自然、不造作的一面，我也是第一次在节目里面教人煮菜，对我而言都是一种学习机会。」

甄文达也即场示范煮「鲍鱼黄金炒饭」、「金玉满堂」和「鸡肉骨茶」3样佳餚，他还大展刀工，將一块小蒜米切成35块的「薄片」，让「小帮手」小玉和顏洁颖高呼「超神奇」！

《欢乐满堂》將于2018年1月14日至2月25日，每逢星期日，傍晚6时30分于八度空间播映。