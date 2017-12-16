本地男子组合Fuying & Sam（FS）在大马人气居高不下，赴台发展也取得不俗的成绩，今年他们再发的全新专辑《相思湖畔》以大爱及环保为主题，希望向粉丝及大眾宣扬良好意识。形象一向健康的FS，有感粉丝一直以他们为榜样，紧记「自省其身」4个字，盼用正能量感染大家一起向正能量进发！

出道5年，FS的確是在岁月的淬炼下越发成长，从第一张《温度》、《靠近Close To》再到现在这张《相思湖畔》，从出道、签唱会、校园巡演、演唱会、拍电影及广告等，都看见FS一直努力寻求新突破。走出之前的悲情情歌路线，这次的《相思湖畔》及《有你真好》等歌曲，都散发著青春阳光气息，叫人听了后心情开朗。

FS在《有你真好》这首单曲发布时，也成为红心字会公益大使，化身圣诞老人陪弱势儿童过圣诞，也把单曲的收入捐款给红心字会，希望这个小小的公益行动，能累积成大爱心。

Sam曾想放弃当歌手

这次专辑中其中一首《生命协奏曲》也体现大爱，传达环保在日常生活中的重要性，他们化身保育勇士，走入校园参与种树活动，也体验在台湾街头和海滩上捡垃圾。参与这个活动之前，他们也特別去上课，接触有机农作对自然环境保护的影响力之大，內心也升起更强烈的环保意识。

Sam表示：「现在我以行动来实践，有了减少使用塑胶袋的观念，再慢慢不用塑胶袋，我们常常为了方便而忽略了对这个环境造成的伤害。」爱护地球，人人有责。FS自问，一直以来都得到许多粉丝的爱戴，有时连他们都质疑自问：「我们何德何能？」但是，Sam坦言，有段时间曾经迷茫，甚至想放弃当歌手这件事：「曾经有歌迷告诉我，说FS的歌曲带给他们能量，走出迷惘及伤心的时期，当下才发现原来我们拥有力量去影响別人，所以马上打消了放弃的念头，希望藉著公眾人物这个身分，去传达正能量。」

Fuying也表示：「曾经听过一位歌迷说，FS的歌曲陪著她度过了一段不快乐的时间；也有歌迷说，在聚会、活动及婚礼上都有播过我们的歌曲，听到这种话时，动力会变得很强大！」于是，FS更加想用公眾人物这个身分，向外界传达正面的讯息。

不会接梗变冷场

FS自认一直都是幸运之人，出道以来得到不少贵人相助，他们表示：「现在唱片市场看淡，很多歌手都仰靠网络去发布新作品，没有多少个能带著实体专辑出来宣传，我们很庆幸自己能带著专辑出来跟大家见面。」

FS坦言，在台湾这个大环境中生存，的确不是一件易事。Sam透露：「之前一段时间长驻台湾，发现生活费很高，商量后决定以后有工作才再过去台湾，不能长住，否则无论生活费及製作费等都是一笔很大的数目，最后又刚好遇上这张新专辑的企划案子，兜兜转转还是继续了台湾的生活。」

Fuying也说到，台湾娱乐圈原本市场就很大，竞爭大、消费者的选择自然也多，所以歌手要如何突围而出都是一门大学问。他们回想初到贵境，上台湾的电视综艺节目时，也面临不少令人发噱的状况：「马来西亚和台湾始终有文化差异，我们反应也其他综艺节目艺人快，经常会接不到主持人拋过来的『球』，搞到气氛僵住。加上人生路不熟，也很怕说错话得罪人。」Sam爆笑说：「我们还试过同一个梗拼命重复用，最后『技穷』！」

不知不觉已经出道5年，FS谓一直迎面而来的挑战，让他们越遇越强。Sam谓：「挑战是生活的一部分，每个人生命中都会遇到很多难题，只是看你当下如何去迎战，这是一个成长过程。我很珍惜这个行业令我快速成长，从跟很多人的互动之中，发现到自己的不足，我也从不了解的地方中找到答案，这些答案就是一种收穫。」

Fuying也表示自己初出道时都处于被动的状態：「什么决定都交给公司，自己不会发表太多意见，可是这两年有了一点转变，我现在会比较多发言、给建议，多用心去参与每一个小细节；加上自己年纪也稍微大了一些，会考虑到金钱、买房子及结婚的课题，这些都是以前年纪小时，从不会考虑的问题。」

Sam也称自己以前的想法很天真、简单，现在则变得越来越务实：「以前总觉得天塌下来没关係，总会有办法解决，现在不会这样想了，我想年长了，发现到每个阶段的自己都有不一样的改变，所以现在最重要的是把基本功打好，不可以著急，否则反而弄巧成拙。」