（拿笃十六日讯）新码头路衔接油棕综合工业园（POIC）保安亭的一段双线单程道，除了到处是大大小小的池塘破洞，路面也如波浪一样起伏不平，驾车人士揶揄该路段可作为越野四驱车的竞技场。

据民众投诉指出，有关的状况已维持了一段很长的时间，但当局似乎视而不见，或者有可能拨款迟迟未到，以致交通使用者长期要面对不必要的困扰，除了四驱车和罗厘还勉强可以驶过重重的「关卡」，普通的轿车跟本是望「路」兴叹。

尤其是现在适逢雨季，而且该路段平时也十分多的重型罗厘来往，在承受不住罗厘积年累月的辗压下，于是路面出现千疮百孔，甚至估计这也许是全拿笃最破烂的路段，雨后也到处是大大小小的池塘，驾车人士每每辗过都提心吊胆，因为也不知道这些大小池塘，其实有多深，万一一个不小心坑到车底盘，分分钟车辆又要运往车厂修理。

据悉，POIC是国家级的大型工业区，为棕油下游加工业、肥料制造业、生化油脂加工业及物流业等集于一身的棕油及周边领域工业区，有许多的国内外投资商都在当地投资，因此当局应当重视当地的基本设施，尤其是在道路方面。

另外，除了上述的道路问题，拿笃民众也面对着水电供和通讯等其它基建不佳的困扰。在航空方面，拿笃往返亚庇唯一的航班飞机票，更贵得令人咋咶，因为单程而已少也要219令吉左右，要是一来一回的话，起码也要准备500多令吉在机票的花费上。

有鉴于此，此间一些民众希望中央政府能够体恤民众，人民代议士也能多在国州会议上争取选民的权益和应得的福利，虽然拥有宏伟的景愿作为社区发展的指标是好的，但追根究底，人民只不过是希望享有完善的基建和较舒适的生活环境，而不是可以想想，却又似乎离实际行动有一段距离的理想或计划。