（伦敦16日综合电）曼联週日在英超联赛第18轮，作客「丐帮」西布朗，「红魔」不胜无归。

曼联上轮在主场以1比0击败伯恩茅斯，落后榜首的同城死敌曼市11分位列次席，仅领先身后的切尔西3分。

曼联中场博格巴將服刑最后一场停赛，没了博格巴的红魔组织还是很差。主帅穆里尼奥上轮让让林加德和马塔一起搭档中路，但效果依然不好，而姆希塔良继续被穆帅放弃。

卢卡库虽然在上轮攻入致胜进球，但他在过去两个月似乎还是没达到应有水准，近15场各项赛事只打进3球。卢卡库本赛季9个联赛进球全部都是在对阵现在排名后10名的球队取得，虽然他在强强对话的表现不行，但对阵弱队进球比较稳定。

卢卡库將倒戈旧主，他在租借效力西布朗期间，在曼联功勛主帅费格申在2012/13赛季执教的最后一场比赛上演帽子戏法，帮助丐帮在主场以5比5逼和红魔。如果卢卡库此役能上演帽子戏法的话，那他將成为英超首位为两支球队效力，同时对这两支球队都上演帽子戏法的球员。卢卡库近6次联赛面对西布朗，共打进4球和助攻3次。

穆帅现阶段要做一个决定，是否让11月伤癒归队的中锋伊布拉欣莫维奇在本轮重回首发阵容。穆帅一週前曾表示，伊布现在的身体状况，还无法承受完整的一场90分钟比赛。但是考虑到主力前锋卢卡库的状態问题，穆帅可能重新做出选择。

穆帅在赛前发佈会上確认，球队后防核心拜利將进行踝关节的手术，並因此可能休战3个月之久。在拜利缺阵期间，菲尔-琼斯和斯莫林会得到穆帅的重用。队长卡里克、费莱尼和罗霍继续伤缺。

西布朗上轮在客场以0比0逼和利物浦，已连续15轮（8和7负）联赛未尝胜绩，其中新帅帕杜上任以来3轮获2和1负的成绩。帕杜曾3次率队在联赛击败穆里尼奥的球队，为现役主帅中之最。

西布朗表现糟糕的最主要的原因是进攻乏力，在2017年自然年，丐帮已17场联赛没有进球，其中本赛季佔了8场。

自从功勋老帅费格申退休后，曼联近8次联赛对阵西布朗仅获3胜2和3负的战绩，毫无优势。