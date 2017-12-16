（巴黎16日综合电）2017/2018赛季法甲联赛在周五率先展开第18轮的一场较量。客场作战的卫冕冠军摩纳哥以4比0完胜近况不佳的圣埃蒂安，缩小了与联赛领头羊巴黎圣日曼之间的分差。

面对一週双赛的赛程，摩纳哥主帅雅尔丁对本场首发阵容做出8处调整。开场仅3分钟，后卫西迪贝就为摩纳哥敲开了对方城门。上半场结束前，凭藉勒马尔的进球，摩纳哥將优势扩大为两球。

下半场开始后，摩纳哥攻势不减，法比尼奥第53分钟破门后，认定此球越位在先的圣埃蒂安门將鲁菲尔因抗议判罚，被主裁判直接出示红卡罚出场外。法比尼奥又在第61分钟助攻巴尔德锦上添花，4比0。

一场大败影响到了圣埃蒂安球迷的情绪。据法国《队报》报导，赛后在若弗鲁瓦-吉夏尔体育场外，数百名圣埃蒂安球迷与防暴警察发生了衝突。

摩纳哥在大胜过后暂时升至第二，落后「大巴黎」6分。后者將於周六客场挑战雷恩。

此外，与上个月被暂停主教练职务的贝尔萨「纠缠」了20多天后，法甲球队里尔於周六宣佈，正式解雇这位有著「疯子」之称的阿根廷人。

目前在形势榜位居第18的里尔，因不满球队战绩，在11月22日决定暂停贝尔萨的主教练职务。不满此决定的贝尔萨还曾要求法国职业足球联盟介入此事。