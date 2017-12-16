评论: 周忠信

来届我国大选可说是独立以来最具爭议和充满不確定因素的一次；有者认为希盟或大胜不然至少维持现状，有者认为希盟可能溃败到1/3都有不保之虞、甚至许多改革大將被淘汰出局。

在检视各方的论述和依据前，我们先来看看以2008年308大选为分水岭的目前发展局势。

从2008年308海啸到可能明年农历新年后才举行的第14届大选，足足为期10年。

经过这10年来的发展，我认为在野党势力已成气候，希盟已经成军。这是因为：1.许多精英、人才纷纷加入希盟各政党，其干部、组织力量提高已经今非昔比；2.各政党皆已非常明白以我国国情，非结盟无以成大事；3.人民已经熟悉执政、在野政党的性质、政纲差异，乃至于各自的內部矛盾。

因此，执政党、希盟支持力量此消彼长，耗尽资源、缠斗10年后的两军对峙，双方都具备胜出的实力。

民生困难达临界点

相信希盟可能大胜的依据主要是：1.在野党组织和选票基本盘如果计入伊党，巩固且壮大；由于执政党腐败的证据明显，加上国家陷入长久的经济民生困境，因此伊党基本盘在来届的投票趋势比较可能不会完全盲目追隨伊党，而会大部分依然投选在野党，出现「弃保效应」。

2.在野党从民联瓦解到马哈迪加盟、希盟成军、联合作战「一对一」成型、选民经歷了熟悉期，主观条件已经成熟。

3.使用意识形態、族群权益、马哈迪执政期间包袱、（伊党）推行伊化、（巫伊）推行马来人大团结来吸引选票在来届大选可能失效，因为马来西亚全民共同面对的最大问题是经济（包括FGV丑闻）、民生困难似乎已经到了临界点。

4.执政党和在野党各有30席以上的边缘选区，各受腐败议题和三角战议题衝击，但是腐败议题涵盖所有议席，三角战却没有全国性影响力。

5.马来西亚属于相对先进的发展中国家，尚可寄望于其整体选民素质和智慧。

改变「认同现状」思想

有人认为根本不用考虑变天，因为希盟可能溃败到1/3席位都不保，甚至许多改革大將被淘汰出局、马来西亚改革倒退数十年、宗教化浪潮席捲大马、非穆斯林出现「失望移民」的浪潮。

悲观者的依据是：1.伊党叛变（这样说应该不以为过吧？）后的双补选显示三角战情况下，伊党基本盘紧紧跟隨其候选人。因此，在野党大部分的边缘选区在伊党具有关键少数的情况下著力出战，有利执政党。

2.在野党在505大选以过半的选票胜出选区，尤其是相对比较仰赖伊党基层干部助选的公正党选区大量丟失。

3.乡区、巫裔、垦殖民在执政党大力输送利益的情况下，为了保护自身既得利益，依然认同维持现状；对这些人而言，关键在于如何转变他们对马来西亚的认知——「这样才是我们的马来西亚！」。

4.马哈迪执政时期的专权乃至于滥权的事跡，在他加入在野党、冒大险与纳吉缠斗之后，还被部分知识分子执意做为其投票取向的决定因素，进而影响部分支持在野党的选民。

5.希盟內斗不断、安华失去控制、土著团结党候选人可能选后变节等担忧，以及执政党著力运作的「投废票运动」，也可能影响部分支持在野党的选民放弃投票。

大选成败变数

2008年到2013年基本上是民联实力大增的成长期，2013年大选后迄今则是波云诡譎时期，因此以上的「希盟大胜」和「希盟溃败」的说法都各有依据；然而，如果我们暂时跳开来看，前后出现的来届大选成败变数如下：

1.伊党退出在野党联盟，其基本盘在来届的投票趋势是否跟隨伊党还是希盟？

2.安华虽被囚禁，但明年6月猛虎出闸的他，如何为来届大选继续运筹帷幄。

3.一马案件造成我国经济衰败，进而造成的民生问题，是否將產生不分种族、不分宗教的「民生海啸」？

4.选区重划非常关键，因此在野党提出多项司法挑战，把选委会將重划报告提交国会以取得通过、生效的如意算盘给套著，也可说屡败屡战：由于选区重划得以扭曲选举结果，因此执政党一再推迟举行大选-来届大选是否来得及採用，事关重大。

5.40岁和以下的年轻选民高达52%，关心切身的民生议题。他们当中很多没有在2008年，甚至2013年大选投过票，怎样才是他们要的、想像中的马来西亚？是否能够与要恢復马来西亚昔日荣耀的支持在野党的选民达成共识？有赖在野党是否成功绘製出新的「这才是我的马来西亚」气象。

6.在大选竞选开打时期、两军对阵时的变数、底牌，能操盘、应变得宜者胜。马哈迪復出，因挺身与纳吉缠斗，几乎成为全马声望最高的政治人物；他领军下的两军决战、临阵决断是否能够一举改变马来西亚政治版图？

回到主题，来届大选会如何？我认为，在国家多起重大弊案路人皆知、经济民生陷困的情况下，在野党集会虽出席者寡，乃是大家都深刻意识到：集会无用，但是他们手中一票在来届大选將关键十足。

而纠结马哈迪往昔执政时期过失的、执著投废票的、梦想落实355伊教刑法的还是非常少数，因为经济、民生生计问题早已大大超越一切成为全面议题。因此，以马来西亚选民的整体素质与智慧，我推论目前是准备做出改变的海啸前夕，並且將会是民生困顿临界点下的全民海啸。