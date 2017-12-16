评论: 郑博夫

赵匡胤结束了晚唐战乱局面，开创中国歷史上最繁荣的宋朝。宋朝是中国科学科技最发达的时代，其中影响较深远的有实用指南针、火药及活字印刷术，也开创了全民医疗保健系统《太平惠民和剂局》,最后就是太祖誓碑，不杀进言士大夫等巨创。

宋代是当官的摇篮，几乎没有一位官员进言而被砍头。这是封建社会非常了不起的作业系统。问题是赵匡胤为什么立这誓碑？而且只有皇帝知道，又不能外传？

赵匡胤经歷唐朝晚期的战乱及朝代更替，深深感受到国家建立不易，需要多听多闻多角度想问题。同时总结歷代短命朝代为何灭亡等教训，这誓碑除了不杀建言者，还保全柴氏（赵匡胤得柴氏退位才继承皇帝位），再三告诫后世子孙，谁不照做，必遭天谴！

这造就了宋朝接近300年的基业，基本国策让宋朝在科技、人文、医学、艺术及商业蓬勃发展，是世界上一个非常重要的朝代。但宋朝也只能维持大约300年，接下来的元朝更短，明朝皇帝多昏庸、晚清朝政颓废，也都大约200多年。

首相纳吉说要巫统执政1000年。这不是要三个多赵匡胤才能做好的事情吗？

看看西方政权，有文献记载的东西罗马帝国，西罗马帝国包括共和国才500多年，东罗马帝国拜占庭比较久，大约就是1100左右。看来纳吉是想学拜占庭吗？

问题是，学得来吗？能衷心纳言的宋朝才能耐300年？论者形容为歌舞昇平、不听劝阻的巫统，要执政1000年？凭什么？

巫统能否存活都已出现各种议论。四大癥结，高物价、高生活费、就业机会减少、匯率下跌，每个癥结缓缓相扣，根本无法单独处理，而且大选时间已经不等纳吉，剩下的时间已经不多，几乎不可能有什么作为来纠正四大癥结，更別说一一解决这些问题。刚完毕的巫统大会，能有什么政策来应对大马爵士天后西拉说的癥结吗？除了嘲笑政敌，加紧控制一些食物价格，就这些！而控制价格这举措本来就是笑话，若成功控制价格，西拉的谈话，巫统需要那么在意吗？

经商环境萎缩

首先匯率是通货膨胀率、国家收支盈余、利率高低及政治局势互相產生的结果。消费税引发的涟漪效果，直接衝击消费市场，消费税本身就能压抑过份消费，进而控制通货膨胀，但现在的问题好像是相反，因为匯率也波动让进口货都攀升，物价上涨，加上燃油津贴取消后，货价节节高昇。

我国利率受到美联储加息的牵引，提高利率能提升匯率，但经商环境將进一步萎缩，商业成本贷款成本会提高，这对国內消费市场一点都不好，同时企业也减少投资，毕竟局势还不明朗。问题是匯率提高，物价会降低吗？从过去的例子来看是不会。

匯率波动的问题，与大马多年的財政赤字有关，加上一马发展公司丑闻的影响，导致马幣贬值。这一系列事件的发生，都来自一个原点，就是当今政府！

所以西拉的一句话，为何迎来巫统排山倒海的攻击？只因她讲了一句真话吗？然而巫统听到的是一种威胁，可以威胁选票减少的可能，因为西拉是有影响力的艺人。

如果西拉是在进言，却得到这样的对待？宋朝有接纳听进言的心態，都逃不过300年后而亡的命运。试问？巫统不听进言，岂能执政千年之久？所以纳吉到底有几个赵匡胤誓碑？还是根本就是痴人说梦、自欺欺人？