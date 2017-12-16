（本报美里16日讯）大马移民局总监拿督斯里慕斯达法强调，该局绝不会包庇任何涉及滥权及威胁国安活动的官员，并承诺在短期内揪出更多害群之马。

他指出，该局官员涉嫌滥权及协助外国人偷渡行为，严重的损坏形象，虽然不是所有官员涉及此事件。

“我对于这群害群之马感到愤怒，涉案的官员必须受到应有的惩罚。”

预计，大马移民局将在近期内，揪出更多涉及孟加拉外劳人口贩卖事件的官员。

莫斯达法今日也披露，迄今共有4名驻守在吉隆坡国际机场移民局官员被扣调查。

不过，他并没有进一步透露，遭到调查官员的身份。

他谴责内部官员涉及外劳偷渡，及贩卖人口的行为，一旦被采取行动，该局将不会妥协。

“这是一种威胁国家安全的活动，对于涉及者大马移民局将不软手，包括对付移民局官员。”

他称，过去两周移民局属下135名官员遭受纪律处分，另有95人被开除。

大马移民局总监拿督斯里慕斯达法今早出席，双溪都九关卡移民局集会，发言时，如此指出。

副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希日前证实，涉嫌在吉隆坡国际机会协助外籍人士偷渡入境大马的移民局2名官员被扣查后，迄今被扣人数增至4人。

报导指出，有关贩卖人口集团，向每人征收1万5千至2万令吉的费用，其中包括支付买通执法人员的“疏通费”，尤其是移民局官员及大马驻达卡大使馆官员，该集团每年可赚取520万令吉。