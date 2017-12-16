（本报美里16日讯）大马移民局总监拿督斯里慕斯达法阿里透露，600名在吉隆坡国际机场执勤的移民局官员将被调职，吉隆坡国际机场共有1500名移民局官员，调职者占总人数的40%。

他强调，并非所有调职者都涉及不当行为，在600人当中，只有数人擅离职守，协助外籍人士偷渡来马而遭逮捕。

“4名被捕的官员仍被扣留在布城移民局总部，以进行进一步调查。此外，移民局也采取了内部行动，逮捕涉及者，并展开调查，如果证实他们确实涉及其中，将会采取严厉的行动，至于采取何内部行动，暂时不便透露太多。”

他认为，虽然涉案者不多，但已足以影响大马移民局的形象，当局绝不会轻易放过害群之马，相信近期内会有更多涉案人士曝光。

他强调，当局会采取积极的措施，在国家的安全上，绝不轻易妥协，并会加强现有政策，确保国家入口不会轻易地被突破。

慕斯达法阿里是今午在移民局峇甘奴扣留营召开的新闻发布会上，针对吉隆坡国际机场移民局官员舞弊案进展，作出回应。

大马移民局在吉隆坡国际机场逮捕了数名涉及不当行为的官员，他们涉嫌通过有组织的犯罪集团，在机场协助外籍人士入境我国，尤其是孟加拉籍人士。

据悉，有关集团通过向每名偷渡者征收1万5000至2万令吉的费用，每年可从中赚取520万令吉利润，而所收到的费用旨在用来作为疏通执法人员的“疏通费”，尤其是移民官员和大马驻达卡大使馆官员。

大马移民局已经派遣特别行动队前往孟加拉，同时加强批发签证的条件和标准。