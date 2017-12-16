（本报美里16日讯）截至目前为止，国内共有约178万5000名合法外劳，比2015年的213万5000名合法外劳来得更少，2016年则有186万名合法外劳。

大马移局总监拿督斯里慕斯达法阿里表示，数据显示，在我国工作的合法外劳人数自2015年开始减少，至于非法外劳人数则不得而知。

“所有涉及外国人入境工作或定居的个案都必须按照程序进行，这是为了保护国家安全及国民的利益，这也是移民局最主要的责任。”

他表示，大马移民局在明年1月1日推出网上申请外国女佣签证系统，为国人提供“快、准、省”的服务，在无需通过仲介的情况下，雇主申请女佣费从目前的1万2000令吉降至3500令吉左右。

慕斯达法阿里是今午在移民局峇甘奴扣留营举行的“大马移民局总监与苏必士县社区领袖对话会”上，如此表示。

针对苏必士县小园主聘请外劳以及本地人与外劳结婚的课题，慕斯达法阿里强调，不管是大园丘或小园主都可以聘请外劳，惟大家都必须按照移民局规定的程序进行申请，而移民局则会谨慎处理每一项申请，调查有关人士的背景，确保国家和国人安全得到保障。

“并非每一个与本地人结婚的外劳都能够获得公民权或居留证，移民局必须确保当事人拥有合法的结婚证，同时调查当事人的背景和动向，以避免有心人士利用结婚达到私人目的。”

他提醒业者们不要聘请非法外劳，违法者肯定将受到对付。

“减少非法外劳不能单靠移民局的力量，这是大家的共同责任，移民局希望社区领袖或地方居民能够向移民局提供准确情报，好让移民局能够采取取缔行动。”