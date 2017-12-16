大马移局总监拿督斯里慕斯达法阿里在移民局峇甘奴扣留营与社区领袖合影。

（本报美里16日讯）截至目前为止，国内共有约178万5000名合法外劳，比2015年的213万5000名合法外劳来得更少，2016年则有186万名合法外劳。

大马移局总监拿督斯里慕斯达法阿里表示，数据显示，在我国工作的合法外劳人数自2015年开始减少，至于非法外劳人数则不得而知。

“所有涉及外国人入境工作或定居的个案都必须按照程序进行，这是为了保护国家安全及国民的利益，这也是移民局最主要的责任。”

他表示，大马移民局在明年1月1日推出网上申请外国女佣签证系统，为国人提供“快、准、省”的服务，在无需通过仲介的情况下，雇主申请女佣费从目前的1万2000令吉降至3500令吉左右。

慕斯达法阿里是今午在移民局峇甘奴扣留营举行的“大马移民局总监与苏必士县社区领袖对话会”上，如此表示。

针对苏必士县小园主聘请外劳以及本地人与外劳结婚的课题，慕斯达法阿里强调，不管是大园丘或小园主都可以聘请外劳，惟大家都必须按照移民局规定的程序进行申请，而移民局则会谨慎处理每一项申请，调查有关人士的背景，确保国家和国人安全得到保障。

“并非每一个与本地人结婚的外劳都能够获得公民权或居留证，移民局必须确保当事人拥有合法的结婚证，同时调查当事人的背景和动向，以避免有心人士利用结婚达到私人目的。”

他提醒业者们不要聘请非法外劳，违法者肯定将受到对付。

“减少非法外劳不能单靠移民局的力量，这是大家的共同责任，移民局希望社区领袖或地方居民能够向移民局提供准确情报，好让移民局能够采取取缔行动。”

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