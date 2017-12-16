副首相拿督斯里阿末扎希及夫人拿汀斯里哈密和首长丹斯里慕沙阿曼与全体出席《沙巴巫统社交媒体大会》成员大合照。

（亚庇16日讯）副首相拿督阿末扎希表示，根据调查，国人82%的资讯是通过社交媒体获得，社交媒体的影响力已经有盖过主流媒体的趋势，其影响力绝对不容小觑。

他说，比起单向传播资讯的主流媒体，可以互动的社交媒体更受人民特别是年轻人青睐。人们目前也比较倾向于从社交媒体吸收资讯，因此国阵要在来届大选胜出，绝对必须掌握社交媒体的影响性，不能再像上两届大选一般被反对党随意诬蔑。

「第13届大选，就因为选民相信一些不实的谣言，我们失去了一些选区。以前候选人只要是在巫统旗帜下就能轻易获胜，现在我们必须走出舒适圈，更积极的利用社交媒体，让巫统成为国阵最强的选举武器。」

扎希是于今日在沙巴巫统社交媒体大会上致词时这么表示。他说，反对党在操作网络方面有更多经验，因为他们从过去就培育网军，更曾安排网军到外国受训，因此在上两届大选中反对党在网络攻势方面有些许优势，更不断利用网站攻击政府。

随着巫统成立了资讯工艺局（Biro IT），他相信未来将能更有效率的去反駮一切网上的不实传闻。巫统党员也必须发挥本身的角色，去否定一切对政府的不实指控。特别是根据调查，19至28岁的年轻人中，有92%是有使用社交媒体的习惯，巫统党员们透过网络也能更有效的传递政府政策及政绩。

「我们更要小心反对党的『最后一分钟突击』，他们的其中一个伎俩，就是在最后一刻发布一些假消息企图翻盘。例如上届大选的『算票时停电』的假消息。过去的大选即使靠网络反对党也无法获胜，来届大选反对党的网络攻击只会更加激烈。」

他也强调，大马通讯及多媒体部截至今年9月，共收到4702宗投诉，其中4033宗已经开档调查。巫统并不会利用譭谤手段，而会用数据和政绩去说服人民。巫统也不是季节性政党，时时都下到基层聆听人民的需要。来届大选国阵不只要胜利，更必须大胜，因此要尽力去赢取选民，特别是年轻选民和新选民的心。

「枪炮不能改变人心，但指尖所打出来的谣言能。希望巫统资讯工艺局的成员们都能成为国阵及巫统的键盘战士，踊跃为巫统辩护，反駮那些不实的传闻。」

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