（亚庇16日讯）副首相拿督阿末扎希表示，根据调查，国人82%的资讯是通过社交媒体获得，社交媒体的影响力已经有盖过主流媒体的趋势，其影响力绝对不容小觑。

他说，比起单向传播资讯的主流媒体，可以互动的社交媒体更受人民特别是年轻人青睐。人们目前也比较倾向于从社交媒体吸收资讯，因此国阵要在来届大选胜出，绝对必须掌握社交媒体的影响性，不能再像上两届大选一般被反对党随意诬蔑。

「第13届大选，就因为选民相信一些不实的谣言，我们失去了一些选区。以前候选人只要是在巫统旗帜下就能轻易获胜，现在我们必须走出舒适圈，更积极的利用社交媒体，让巫统成为国阵最强的选举武器。」

扎希是于今日在沙巴巫统社交媒体大会上致词时这么表示。他说，反对党在操作网络方面有更多经验，因为他们从过去就培育网军，更曾安排网军到外国受训，因此在上两届大选中反对党在网络攻势方面有些许优势，更不断利用网站攻击政府。

随着巫统成立了资讯工艺局（Biro IT），他相信未来将能更有效率的去反駮一切网上的不实传闻。巫统党员也必须发挥本身的角色，去否定一切对政府的不实指控。特别是根据调查，19至28岁的年轻人中，有92%是有使用社交媒体的习惯，巫统党员们透过网络也能更有效的传递政府政策及政绩。

「我们更要小心反对党的『最后一分钟突击』，他们的其中一个伎俩，就是在最后一刻发布一些假消息企图翻盘。例如上届大选的『算票时停电』的假消息。过去的大选即使靠网络反对党也无法获胜，来届大选反对党的网络攻击只会更加激烈。」

他也强调，大马通讯及多媒体部截至今年9月，共收到4702宗投诉，其中4033宗已经开档调查。巫统并不会利用譭谤手段，而会用数据和政绩去说服人民。巫统也不是季节性政党，时时都下到基层聆听人民的需要。来届大选国阵不只要胜利，更必须大胜，因此要尽力去赢取选民，特别是年轻选民和新选民的心。

「枪炮不能改变人心，但指尖所打出来的谣言能。希望巫统资讯工艺局的成员们都能成为国阵及巫统的键盘战士，踊跃为巫统辩护，反駮那些不实的传闻。」