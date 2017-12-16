(本报诗巫16日讯)砂拉越联合教会举办的2017年诗巫圣诞联合报佳音大游行共获近万人参与。

近万人由傍晚6时开始聚集在诗巫第一期城市广场。他们都身穿今年的圣诞节庆典主题“最棒的礼物”为主的红色T恤，人潮淹没了诗巫第一期城市广场。

2017年诗巫圣诞联合报佳音大游行主办单位为婆罗洲福音教会（BEM）。

在进行了简短的圣诞聚会之后，游行队伍约于晚上7时30分开始陆陆续续地从诗巫广场出发，途经爱莲街、海唇街、美申律、甘榜艾浦路、中街、十字街、黄乃裳路、端姑奥斯曼路转兰彬街，最后返回广场 进行赞美敬拜节庆 。

参与游行的有诗巫联合教会属下的四大教会，即婆罗洲福音教会、天主教会、卫理公会、 圣公会与其它受邀的教会团体。

在报佳音游行中，各个教会，男女少年军乐队等带来精彩的圣诞诗歌演奏，各支游行队伍亦备有花车、花灯增添喜庆的色彩，各宗派信徒更是唱着圣诞诗歌向着沿途看游行的民众报佳音，告知众人 “耶稣基督﹕最棒的礼物”已诞生。

游行队伍所经的道路两旁都站满了前来围观的民众。

往年的圣诞游行，都会下雨，今年天公作美，天气非常好，参与的人数，和围观的民众都非常多。

与会嘉宾包括诗巫市议会主席拿督张泰卿、诗巫省长许赞麒、非慕斯林宗教事务局主席拿督尔南阿纳查古、砂联合教会主席拿督占士丁旺、砂卫理华人年议会会长池金代博士、天主教诗巫教区主教许德光等。