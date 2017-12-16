（適耕庄16日讯）適耕庄拉丁路旁（咪咪脚车店旁）的小巷壁画经3年日晒雨淋，已褪色及显得黯淡无光，如今这些壁画已重新上色，同时也换了新面貌，重拾风采后的壁画继续成为游客拍照打卡的胜地！

適耕庄大街路有4幅美丽的壁画，位于在邮政局斜对面一排超过50年屋龄的老店后巷，这条后巷如今也被命名为「復古风情壁画巷」。

4幅壁画主要描述「鱼米之乡」的风土人情，復古耕种的景象，带出適耕庄早期的生活与劳作模式，有「水牛犁田」、「香喷喷的米饭」、「农妇插秧」及「如鱼得水」。

配合2015年雪州旅游年，適耕庄旅游发展协会特別邀请画家李彩清老师，在村庄老街道后巷作画，为適耕庄注入艺术气息。

「香喷喷的米饭」小男孩，新版本已改为小女孩。

更贴近乡土人情

据知，重新上色的4幅壁画已有小小变动，包括弯著腰插秧的农妇，已改为站著的老农夫、「如鱼得水」的黑泥鰍已改为顏色鲜艳的鲤鱼，「香喷喷的米饭」画中男孩也已改为小女孩，而「水牛犁田」的水牛背上也增加了一位「好朋友」——黄鶯。

適耕庄州议员兼適耕庄旅游发展协会主席黄瑞林说，適耕庄必须加温加热，並且保持魅力，以吸引更多游客前来，探索「鱼米之乡」的乡土人情。

他指出，换上新装的壁画，让游客耳目一新，也能让游客更进一步认识「鱼米之乡」村民的作息和特色。

「水牛犁田」的水牛，背上多了黄鶯作为新朋友。

他说，协助修復壁画的艺术家，一样是画家李彩清，她在今年11月杪开始修復壁画，並于本月初宣告完工。

「游客除了可以前来品嚐美食和购买土產，也可到后巷拍照打卡留念，希望往游客来到適耕庄能充满新鲜感，来了还要再来。」