（迪拜16日综合电）週六的世界羽联超系赛总决赛率先完成双打四强阶段，日本女双会师决赛，世界第一男双凯文与吉迪安则与中国世界冠军刘成与张楠上演强强对话！

凯文与吉迪安以21比10、18比21、21比16淘汰日本强档园田启悟与嘉村健士，將交锋往绩提升为4胜3负，並报回在A组赛的不敌之仇，当时，两人以两局17比21吞败。

刘成与张楠则在另一场半决赛中，以21比17、21比16击退丹麦老牌组合摩根申与波尔，將交锋往绩提升为4胜1负，继小组赛收官战后，两天內双杀对手。

週日的决赛，若刘成与张楠成功击败凯文与吉迪安，將是中国首次在总决赛拿到男双冠军，实现突破。在交锋往绩上，中国组合以1胜2负处于劣势。

此前9届的超系赛总决赛，丹麦强档摩根申与波尔曾经3次封王，大马、韩国和印尼则各有2次夺冠经验。

女双方面，日本头次號种子会师决赛。其中，田中志穗与米元小春以两局21比19制伏丹麦的奥运亚军莱特祖尔与克莉斯汀娜，福岛由纪与广田彩花则以21比13、21比14击败中国独苗于小含与黄雅琼，粉碎中国欲连续三届包揽女双冠军之梦。

石宇奇再战埃瑟森

香港混双邓俊文与谢影雪以18比21、21比18、21比17逆转中国次號种子王懿律与黄东萍，先闯决赛；最后一次合作的中国卫冕冠军郑思维与陈清晨，將在较后登场对阵印尼的奥运和世界冠军坦杜威与丽莉雅娜。

寻求五度登顶的大马男单一哥李宗伟，將在週六的压轴戏中再战韩国一哥孙完虎，力爭在最后一届的迪拜超系赛总决赛中衝冠。宗伟已在2008、09、2010和2013年登顶，但2010年在中华台北，其余三次则在大马。

週五的A组收官战中，宗伟歷经75分钟拚搏，先盛后衰以21比13、20比22、15比21不敌韩国一哥孙完虎；其中，次局在16比6遥遥领先之下遭逆转。这样一来，宗伟、孙完虎和香港好手伍家朗都是1胜1负，但宗伟净胜局为+1、孙完虎为零，伍家朗为-1；因此宗伟正盟出线，孙完虎副盟，而伍家朗空欢喜一场遭淘汰。

此外，B组的中国独苗石宇奇力挫印度一哥斯里坎，孰料半决赛抽籤仪式之后，重演小组赛对决，因此，宗伟再战孙完虎，而石宇奇对阵丹麦的世锦赛兼卫冕冠军埃瑟森。若宗伟和「安赛龙」双双復仇对手会师决赛，最终的胜者也將锁定年终世界一哥的宝座。

女单半决赛方面，中国独苗陈雨菲挑战印度奥运亚军欣杜，日本名將山口茜逆转泰国的前世界冠军拉查诺，先闯决赛。