（檳城16日讯）南马爆发美赞臣冒牌奶粉事件后，造成家长人心惶惶，一些甚至让孩子饮用其他品牌奶粉的家长也变得敏感，发现奶粉稍有问题就到社交网络，寻求其他网民的意见。

这包括南马有一位妈妈，在购买某品牌的奶粉后，发现所冲泡出来的奶没有冒泡，而吧问题上载到面子书的「新山消费者投诉平台」专页，徵求其他妈妈的意见。

这名妈妈在帖文上写到：「刚买的奶粉泡起来发现泡沫很快散掉，似乎完全没有泡沫」，並指这种情况与她之前冲泡同个品牌的奶粉，有所不同。

改良配方减25%糖分

「最近看了很多奶粉有问题，心里怕怕。上网查看如果没有泡沫，里面可能添加消泡剂，会对小孩不好。请问各位妈妈们，你们孩子喝的这款奶粉，有这种问题吗？正常吗？」

这位妈妈发布帖文后，很快有其他热心网民替她解答疑虑。综合各网民的意见，原来是该品牌的奶粉已推出改良新配方，即减少25%的糖分，冲泡时也不会冒出很多泡沫。

《东方日报》记者也走访售卖该品牌奶粉的登嘉楼路裕兴迷你市场，询问此事。该店內一名职员指，前几天也有一位男顾客上门，查询有关冲泡出来的奶为何无泡沫的问题。

他们之后有拨打电话去该品牌奶粉的客服热线查询，被告知该品牌已改良配方，而新配方减少25%的糖分及冲泡出来的奶是无泡沫。

该职员促请消费者若对所购买的奶粉產品有任何疑虑，可致电奶粉客服热线查询。