52岁香港天王郭富城4月迎娶小22岁嫩模方媛，两人9月迎来第一个宝贝女儿「Chant」。自从爱女出生后，郭富城出席活动总是满口爸爸经，十足「女儿傻瓜」的模样，16日他为自己品牌站台时透露，3个月大的Chant已经会叫「妈」了。

郭富城出席自己的护髮品牌在上海的发表会时，被问到日前爱女被拍到正面照，他表示希望媒体自律，虽明白身为公眾人物难免会遇到，但身为家长，「真心不希望女儿从小就在镜头下长大」，语句透露为人父母出想守护孩子的心。

方媛

据香港《苹果日报》报导，因为正面曝光，Chant被发现有双圆滚滚的大眼，对此郭富城回应，女儿眼睛大很可爱、很得意，现在3个多月大，开始跟爸爸妈妈外公外婆学习讲话，「她试著叫『妈』，虽然音不那么精准，大家都觉得奇怪，但是很开心的一件事」。此外，他还说若品牌经营的成功话，想让女儿接受该事业。

事实上，自从Chant出生后，为了保护女儿，郭富城除了公开女儿小手抓爸妈手的照片外，一直未公开宝宝的露脸照，但近日还是被香港杂誌拍到了，见方媛素顏、穿著睡衣和妈妈抱著女儿在阳台透气，小宝宝有双圆滚滚的大眼，好奇地东张西望，除了大眼之外，还有张樱桃小嘴，脸颊、小手都肉肉的，模样很討喜，和先前他描述的特徵相当接近，遗传了父母的高顏值。