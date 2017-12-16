中国在2008年爆出三聚氰胺毒奶粉事件，造成逾万名婴儿患有肾结石，数名婴儿死亡；我国日前也爆发「冒牌奶粉」，柔佛及马六甲两州相继传出婴儿因食用冒牌奶粉而腹泻及呕吐不止，引发食品安全危机。实际上，我国曾发生多起「黑心食品」事件，如多年前的染色红茶、「化学酱油」、防腐剂超標的黑心猪肉、「毒鸡蛋」等。

应公开调查进度

假货无处不在，但比起假手袋、假名表，黑心食物会危害人类健康；假食品轻则使人生病，重则致癌致命。冒牌奶粉事件曝光后，各方难辞其咎。柔州贸消局被质疑8月已接获投报时但却只在监督，卫生部和贸消部也被质疑为何未像取缔「猪毛刷」那样雷厉风行地充公、验货，而是坐等消费者投诉，才一家家查看。

网民指出，儘管美赞臣公司已经宣布召回1.8公斤的Enfalac A+ Step1奶粉，但家长仍似雾里看花，不清楚未来要如何分辨冒牌奶粉，也不知道责任在何方。

网民Kau Kian Hong申诉，「面子书有很多帖文教导大家分辨真冒牌奶粉，但是这是谁教的呢？是否准確？有的人说冒牌奶粉有不同的標记，但那也只是该奶粉的旧包装而已。奶粉公司及贸消部是不是出来澄清这一点呢？」

网民马梁琪问道，「奶粉上架是卫生部的责任，下架是贸消部的责任，但婴儿喝了奶粉出事，是什么部门的责任？」

网民Karen Tan说，「如果是店家自己做的手脚，政府机构应逮捕店家，但店家本身也可能不知道奶粉是冒牌的。政府应该公开一切调查进度，让民眾知道是何方的责任。並问清楚涉及这起事故的供应商的资料，然后那家供应商不管提供奶粉给哪家店，都要进行抽查，毕竟一个供应商不可能只有一个供货地。」

网民Fuad Arthur则认为，「到底什么牌子的奶粉才是真正安全的呢？消费人协会应该协助列出仿冒的牌子，而批准这些牌子上架的政府部门都应该严惩！」

Mun Mun说，「令我惊讶的是，竟然没有人问责政府，就像假化妆品，大家看看就这么过去了，好像事不关己己不劳心，令人汗顏。我想我国应该加强两线制，制衡政府，政府才会积极取缔市面上层出不穷的假食品。」

家长勿贪便宜买次货

网民指出，商家或供应商以劣质奶粉冒充上架的做法不但自私自利，也罔顾他人安全，令人髮指。

网民Chinhian Sim表示，「这明显只是为了公司本身利益而已。作为一个有名的品牌，有社会道德责任的公司，在事发的第一时间应以儿童的健康为第一考量，马上下架停销，像几年前Dumex產品一样，宁可损失也不危害到宝宝。」

网民Law Lip Hin称，「大马从前不曾发生这样的事情，我们过去一直取笑中国出產冒牌奶粉，曾几何时，我国竟然也沦陷了。是不是那些制造商见我国有利可图，转移阵地到我国来？不管怎么样，都不应该拿別人的性命开玩笑。难道你会把冒牌奶粉拿给自己的孩子喝吗？既然不会，既然知道会死，那为什么还要生產这种东西？」

网民WS Tang指出，「家长不应该因为少付一点钱而买便宜货或次货充好。有假冒並不一定是这个品牌的错，且包装防偽是很难做的，因为就算做了消费者也没有办法自行验证；再来，小孩子吃的东西真的不要省钱，去有信誉的店或者大型连锁店买，买到假货的机率比较低。」