因为智障，林原利无法跟上学习进度，才上学不久就輟学，之后在家帮忙协助打理家务，这些年来，他只能做散工或在住家附近拾荒，以换取微薄的生活费。

林原利小时候不慎从摇篮坠下，因而弄伤头部，上小学时，因为没办法学习，家人才发现他有学习障碍，唯有让他留在家里帮忙。

其父母育有3男5女，而林原利排行第5，姐妹皆已各自有家庭，林原利则与两位兄长的家庭成员一起居住在阿依沙叻新村祖屋，并在两名兄长及亲友接济下，才得以生活下去。

林原利把拾荒得来的物品变卖换钱，作为生活费。

无法看懂时钟

隨著两名兄长年事渐高，现年55岁的弟弟林原利却依然懵懂过日，也无法与他人沟通，更无法看懂时钟，让家人均非常担心其未来的生活及费用！

目不识丁的林原利从小在家帮忙扫地及晒衣，不然就跟著父亲帮忙工作。由于他必须要有人指导才能做工，因此多数时间都在家做家务，约30多岁时，他曾在附近的菜园协助进行清理工作，只维持约一年，而薪水相当低。

虽然他较后前往工厂打散工，但是因为本身胆固醇过高，导致他容易入眠，基于健康问题，最终他只是在该工厂工作了一年余。

有时候，他则在住家一带拾荒，把塑胶瓶、饭盒、牛奶罐、铝罐、纸皮等环保物品拾回家，或有善心的人士把有关物品送给他，让他转售换钱，帮助家用，但是每几个月才出售逾百令吉，杯水车薪。

所幸的是两位哥哥帮忙接济他，其中担任鱼贩的大哥负担其一天两餐的膳食费，林原利有时则帮忙附近的邻居杀鱼，赚取微薄的酬劳。

厨房的木板经歷风吹雨打的摧残，已经出现破洞，但是林原利及家人却没有经济能力维修。

兄长年事高 自身也难保

家家有本难念的经！林原利的大哥林如明（69岁）及二哥林如育（64岁）年纪逐渐年长，皆有各自的家庭，很多时候都自身难保，其中二哥林如育与妻子施文斯皆为残障人士，并育有一名体弱的女儿。

施文斯也在家协助做手工或晒蝶豆花（俗称蓝花），如绑卡片，以帮补家用，但收入却少之又少。「蓝花的重量很轻，晒了约一年的蓝花，只有约两公斤重，收入仅约60令吉。」

蓝花的重量很轻，晒干后的蓝花每公斤售价只有约30令吉。

他们除了依靠福利金，只能自己靠有关微薄的收入，以及亲友的资助，才能勉强糊口，还需接济懵懂无知的弟弟。

至于林原利则患有心臟病、糖尿病、高血压等病症，视力也开始模糊，经常要出入中央医院复诊及拿药，这一两年虽然成功申请到福利金，还是不足以应付开销。

由于林原利每天必须服食多种药物，其家人也贴心地为他准备每日药盒，让他定时服药。

林原利每天必须服食多种药物，其家人贴心地为他准备每日药盒，让他定时服药。

白蚁蛀蚀 木屋漏水

林家3兄弟及家庭成员就居于阿依沙叻新村的一间陈年板屋，虽然一些木板已经被白蚁蛀蚀，但是却没有经济能力维修，只能走一步看一步。

其中厨房的木板也经不起风吹雨打，被侵蚀的木板出现一个个破洞，屋顶也出现漏水情况，林家希望民眾给予协助，除了协助林原利的生活费，也能够维修破烂的住家，让家人能够安枕无忧！

木板经白蚁蛀蚀后，留下一个个坑洞。

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