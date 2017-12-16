一时气愤口不择言！台湾桃园机场第一航厦16日下午惊传台籍旅客携带炸弹，航警获报后第一时间前往调查，立即将声称持有炸弹的陈姓男子（60岁）逮捕，经讯后才发现，原来只是虚惊一场；陈男供称，因到台湾虎航柜台办理报到准备出国时，发现行李托运需要另外收费，因此才会愤而谎称行李内放有炸弹。目前陈男在讯后以遭航警依违反《民用航空法》移送法办。

航警初步调查，发现陈男经常搭乘飞机出国旅游，原本预定于16日下午5时10分搭乘台湾虎航航班前往澳门，在出境前前往柜台办理报到时，地勤人员表示托运行李超过10公斤需要另外收费，并依照惯例询问行李内是否放有违禁物品；陈男听闻要另外收费后相当气愤，怒脱口谎称「行李里面有炸弹咧！」

地勤人员闻言后脸色大变，为航班安全起见，依照程序通报上级处理，并通知航警前往现场了解。

航警事后以X光机检查陈男行李，并未发现可疑、爆裂物品，随后立即将陈男逮捕带回侦讯。

陈男得知自己闯下大祸相当懊悔，态度放软，向航警供称，虽然自己出国经验丰富，但这是他第一次搭乘廉航出游，并不知道若行李重量超过10公斤还要另外收取费用，因觉得相当不合理，一时气愤难耐，才会谎称行李内装有炸弹。

尽管陈男事后坦承「炸弹」只是信口胡诌，且航警也未查获爆裂物品，但由于陈男行为已经造成恐慌，在讯后即将陈男移送法办，这趟还未踏出国门的澳门行也宣告泡汤。